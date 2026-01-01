По време на посещението си в Камерун папа Лъв Четиринадесети заяви, че "шепа тирани опустошават света", предаде Ройтерс.

Първият папа американец, който бе атакуван вербално от президента на САЩ Доналд Тръмп в социалните мрежи, призова в най-големия англоезичен град на Камерун - Баменда, да бъдат предприети решителни действия за смяна на курса. Той разкритикува лидерите, които използват езика на религията, за да оправдаят войните.

"Господарите на войната се преструват, че не знаят, че е нужен само един миг, за да унищожиш, но цял живот, за да възстановиш", каза Светият отец.

"Те си затварят очите пред факта, че милиарди долари се харчат за убийства и разрушения, а средства за лекуване, образование и възстановяване няма", заяви Лъв Четиринадесети.

Папата отговори на Тръмп: Ще продължа да говоря силно против войната

"Горко на тези, които манипулират с религията и със самото Божие име за собствената си военна, икономическа и политическа изгода, като потапят това, което е свещено, в тъмнина и мръсотия. Това е свят, обърнат нагоре с краката - експлоатация на Божието творение, което трябва да бъде разкритикувана и отхвърлена от всяко честно съзнание", заяви папата.

Светият отец направи подобни изказвания миналия месец, когато каза, че Бог отхвърля молитвите на лидерите, чиито "ръце са оцапани с кръв". Думите му бяха изтълкувани като нападка срещу американския министър на отбраната Пийт Хегсет, който прибегна до християнска реторика, за да оправдае войната срещу Иран, отбелязва Ройтерс.

Тръмп започна с критиките си срещу папата в неделя, когато заяви в социалната мрежа "Трут Соушъл", че позицията на Светия отец по въпросите на престъпността "е слаба", а тази по въпросите на външната политика - "ужасна".