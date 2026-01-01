Папа Лъв Четиринадесети призова днес "тези, които имат властта да започват войни", да "изберат мира", предаде Франс прес.

Светият отец отправи този апел в първата традиционна благословия "Урби ет Орби" (Към Града и към света), която произнесе по случай Великден, след началото на своя понтификат през май миналата година.

"Свикваме с насилието, примиряваме се с него и ставаме безразлични. Безразлични към смъртта на хиляди хора. Безразлични към последиците от омразата и разделението, които конфликтите посяват" и към техните "икономически и социални последици", заяви Лъв Четиринадесети пред хилядите вярващи, събрали се на площад "Свети Петър" във Ватикана.

Нарушавайки традицията, спазвана от години от неговите предшественици, папата не спомена нито една държава или регион в криза по света, отбелязва АФП. Той също така обяви молитвено бдение за мир, което ще се състои на 11 април на площад "Свети Петър" във Ватикана.

БТА

Най-големият християнски празник е помрачен тази година от войната, която избухна в Близкия изток след нападението на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. От Източен Тимор до Съединените щати, католиците по целия свят празнуват Великден, но радостта отстъпва място на тревогата на фона на конфликта и неговите регионални последици, които доведоха до сериозни ограничения за християните, посочва Франс прес.

Атмосферата във Ватикана, на площад "Свети Петър", украсен с хиляди цветя и под сияйно слънце, все пак бе празнична, като се чуваха литургични песнопения. В тази обстановка първият папа американец отправи своята първа благословия "Урби ет Орби".

От централния балкон на базиликата "Свети Петър" Лъв Четиринадесети пожела на вярващите „Честит Великден“ на десет езика, включително арабски, китайски, полски и латински. След това той се разходи на площада с папамобила под овациите на множеството.

През цялата Страстна седмица сянката на конфликта в Близкия изток бе надвиснала над церемониите във Ватикана. Снощи, по време на тържествената литургия, която отслужи по случай Възкресение Христово, главата на Католическата църква осъди разделенията, предизвикани от "войната, несправедливостта и изолацията между народите и нациите".