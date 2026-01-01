Днес католическият свят празнува Великден.

Папа Лъв XIV ще участва във великденските празненства днес по обед с литургия на площад "Свети Петър" във Ватикана и ще отправи специална благословия и традиционното послание - Урби ет Орби: "Към града и света". В първата си среднощна великденска литургия папата призова хората да работят за мир. Светият отец не спомена конкретни конфликти по време на службата.

В проповедта си пред хилядите вярващи, събрали се при базиликата "Свети Петър", папата призова католиците да следват примера на светците, които, по думите му, са се борили за справедливост.

Служебният премиер Андрей Гюров поднесе поздрави за днешния празник през Facebook страницата на Министерския съввет:

"Скъпи сънародници от католическата и арменската общности, Христос Воскресе!

Днес, когато камбаните на Католическата църква и Арменската апостолическа света църква в България възвестяват Светлото Христово Възкресение, отправям сърдечен поздрав към всички християни от двете традиционни за Родината ни вероизповедания.

Възкресение Христово е празник на живота, победил смъртта, и на надеждата, надвила страданието. В това е и неговото непреходно послание към всеки човек, че светлината е по-силна от мрака и че има нещо вечно, което надживява всяко страдание.

Католическата общност е носител на традиция, формирала духовния и културния облик на западната цивилизация в продължение на две хилядолетия. Арменският народ е сред първите в света, приели Христовата вяра - традиция с дълбочина, измервана не с десетилетия, а с хилядолетия. Различни по история и съдба, двете общности стоят днес пред едната и съща тайна на Възкресението и в нея намират общия си език".