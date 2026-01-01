Бог отхвърля молитвите на лидери, които започват войни и имат „ръце, изцапани с кръв“, заяви папа Лъв Четиринадесети в контекста на войната в Иран, навлязла във втория си месец, предаде Ройтерс.

Обръщайки се към десетки хиляди на площад „Свети Петър“ на Палмова неделя (известна и като Цветница) - празника, с който започва страстната седмица преди Великден за 1,4 милиарда католици по света, папата нарече конфликта „ужасен“ и допълни, че Исус Христос не може да бъде използван за оправдание на каквито и да е войни.

Папа Лъв XIV: Нека грохотът на бомбите да спре и оръжията да замлъкнат

„Това е нашият Бог – Исус, Царят на мира, който отхвърля войната, когото никой не може да използва, за да оправдае войната“, каза Лъв Четиринадесети, първият папа от САЩ, пред събралите се поклонници.

„Той (Исус Христос) не слуша молитвите на онези, които водят война, а ги отхвърля, казвайки: „Дори и да се молите много, Аз няма да слушам: ръцете ви са изцапани с кръв“, отбеляза той, цитирайки библейски пасаж.

Лъв Четиринадесети не посочи конкретно имена на световни лидери, но през последните седмици засилва критиките си към войната в Иран, отбелязва Ройтерс.

Папа Лъв XIV призова за край на войната в Газа

По време на проповед в края на неделната меса папата изрази съжаление, че християните в Близкия изток „страдат от последствията от жесток конфликт“ и може да не са в състояние да празнуват Великден.

Папата, който е известен с това, че внимателно подбира думите си, многократно е призовавал за незабавно прекратяване на огъня, като заяви в понеделник, че въздушните удари са безразборни и трябва да бъдат забранени, посочва Ройтерс.

Някои американски представители използваха религиозна лексика, за да оправдаят съвместните американско-израелски удари срещу Иран на 28 февруари, припомня агенцията.

Папа Лъв ХІV: Войната никога не е неизбежна, оръжията трябва да замлъкнат

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, по чиято инициатива има християнски молитвени служби в Пентагона, се помоли на служба в сряда за „смазващо насилие“ над онези, които не заслужават милост.

В днешната си проповед Лъв Четиринадесети цитира библейски пасаж, в който Исус Христос, напът да бъде задържан преди разпъването си на кръст, порицава един от последователите си за това, че е посегнал на „човека, който го е арестувал, с меч“.

„Исус не се е въоръжил, не се е защитил, нито е водил каквато и да е война“, подчерта папата.

„Той разкри благото лице на Бог, който винаги отхвърля насилието. Вместо да се спаси, той позволи да бъде прикован на кръста“, каза главата на Римокатолическата църква, цитиран от Ройтерс.