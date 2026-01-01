Католическите християни празнуват Цветница днес.

Днешния ден католиците отбелязват с литургия и благославяне на маслинови клонки, отбелязва хърватската национална телевизия ХРТ.

Литургията започна с благославяне на маслиновите клонки, а вярващите ги носеха в шествие и ще ги пазят в домовете си до следващата Цветница.

Обичаят вярващите да правят шествия с палмови клонки е възникнал в Йерусалим през IV век, а в Рим се практикува от IX век, откъдето се е разпространил из цялата Католическа църква, отбелязва ХРТ.

Този обичай се е разпространил из Европа, като в средиземноморските райони вярващите са използвали зелени клонки от палми и маслини, а в континенталните части – клонки от ела или декоративни храсти. След като са участвали в църковната служба, хората са носели тези клонки вкъщи като светиня и са ги поставяли в дома или на полето, за да ги пазят от бури или друго зло. Когато се е задавала буря, са палели тези благословени клонки и са се молели Бог да опази реколтата от градушка и лошо време.

С Цветница започва Страстната седмица в католическите страни, когато се припомнят последните дни от живота на Исус, неговите страдания и смърт. Католиците отбелязват и Велики четвъртък, Велики петък и Великденското бдение.