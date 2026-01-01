Красимир Конов официално встъпи в длъжност като административен ръководител на Апелативна прокуратура-Варна, съобщиха от пресслужбата на държавното обвинение.

Той бе избран след конкурсна процедура от Прокурорската колегия при Висшия съдебен съвет (ВСС) на 1 април 2026 година, припомнят от пресслужбата. В присъствието на колегите си, ръководителите на окръжните и районните прокуратури от апелативния регион, както и началниците на Окръжните следствени отдели, прокурор Конов подписа акта за встъпване в длъжност като апелативен прокурор на Варна.

„Апелативна прокуратура-Варна, прокурорите и прокуратурите в обхвата й са едни от отлично работещите - професионално, коректно и винаги в полза на обществото. Апелативен регион-Варна е голям ключов съдебен регион, чието управление е отговорност и нелека задача“, каза изпълняващият функциите главен прокурор на Борислав Сарафов при приветстването на новия административен ръководител на структурата, допълват от пресслужбата.

Красимир Конов има над 28 години юридически стаж, преминал изцяло в органите на съдебната власт. През 1997 година става съдебен кандидат към Окръжен съд - Варна, след което започва работа като следовател в Окръжната следствена служба, съобщават още от пресслужбата на прокуратурата. През март 2000 година започва работа като прокурор в Районна прокуратура - Варна, а през април 2005 година преминава в Окръжната прокуратура в града. След десетгодишна работа в структурата е избран за неин заместник-административен ръководител. През 2017 г. е определен за и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Варна, като на тази позиция остава за период от две години. През ноември 2019 г. е избран за окръжен прокурор на Варна, а през 2025 г. встъпва във втори мандат като административен ръководител на Окръжната прокуратура.

В началото на април миналата година прокурорската колегия на ВСС отказа да назначи Владимир Чавдаров за втори мандат като апелативен прокурор на Варна. Той беше единственият кандидат. Всички членове на колегията бяха против, а сред мотивите за отрицателния вот бяха недостатъци в концепцията му за позицията.