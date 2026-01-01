Един човек загина, а 21 бяха ранени при сблъсък между пътнически влак и товарен автомобил в Словакия, съобщиха от властите, цитирани от агенция ТАСР.
Инцидентът се е случил на железопътен прелез в Дунайска Стреда, област Търнава.
Další velká nehoda na slovenském přejezdu. Řidič zahynul, desítky lidí zraněnýchhttps://t.co/0sghr6KA16— Jan Sůra (@honzalb) April 16, 2026
По информация на властите е загинал шофьорът на камиона. Във влака е имало няколко пътници, като 21 души са пострадали при инцидента.
Vo štvrtok krátko pred 9:15 hod. bola ohlásená vážna dopravná nehoda na železničnom priecestí v Dunajskej Strede, pri ktorej došlo k zrážke kamióna s osobným vlakom. #SITA #spravy #nehoda #vlak #kamion #photo— Sita.sk (@webnovinysk) April 16, 2026
Катастрофата е станала малко преди 9:15 ч. местно време. Ударът е довел до дерайлиране на влака, както и до изтичане на дизелово гориво.
Екипи на пожарната, както и доброволци са изпратени на място и продължават спасителните действия. Засегнатият участък от пътя остава затворен за движение. Специализирана техника пътува към района на инцидента заради разлива на гориво.