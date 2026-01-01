Ясни са резултатите от последното текущо за настоящата 2025/2026 учебна година класиране за прием в детските градини и поредното текущо класиране за прием в детските ясли в Пловдив, съобщиха от Общината..

В класирането участваха общо 1007 деца, които кандидатстваха за обявените 115 места - 9 за яслена възраст, 27 за първа възрастова група, 22 за втора, 37 за трета група и 20 за четвърта възрастова група.

От тях 744 бяха за яслените групи, 204 за първа група, 32 за втора, 25 за трета и само 2 деца за четвърта възрастова група. Класирани са 51 деца, от които 9 в яслените групи, 27 в първа възрастова група, 9 във втора и 6 деца в трета възрастова група. Остават незаети 64 места

Община Пловдив обръща внимание на всички родители с деца, родени през 2023 година, че първото основно класиране за прием в първа възрастова група за учебната 2026/2027 година е на 14 май. Свободните места за новосформираните групи ще са обявени в срок до 17 април, включително, а за другите групи ще се обявят в срок до 30 април, включително.

Крайните срокове за подаване на заявления за участие са: до 13 май за родителите, които сами въвеждат заявленията, или до 12 май за тези, които се затрудняват с подаването на заявленията по интернет и ще използват възможността директорите на детските градини да въведат данните.

Подробна информация за правилата, критериите и сроковете може да бъде намерена на интернет страницата на Системата за прием - dz-priem.plovdiv.bg

Важно за родителите на родените през 2020, 2021 и 2022 години деца е да знаят, че с преминаване към класиранията за новата учебна 2026/2027 г. след 16 април, техните деца преминават към нови (по-големи) възрастови групи и всички стари заявления, които са подадени за изтичащата учебна година, са анулирани автоматично.

При желание за кандидатстване в следващите класирания, тези родители е необходимо да подадат нови заявления за участие. За яслените групи (за децата, родени през 2024 и 2025 година) няма учебни години и всичките класирания за тях са текущи. Техните, вече подадени заявления, не са анулирани и са прехвърлени автоматично към следващото класиране, ако децата не са класирани.

Чрез електронната система се изпращат автоматични писма на посочените от родителите имейл адреси с подробна информация за тяхно улеснение.