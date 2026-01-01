Фату, най-възрастната горила в света, отпразнува своя 69-и рожден ден, предаде USA Today.

„Горилата Фату отново пише история: възрастната ни обитателка празнува своя 69-и рожден ден днес“, съобщиха от Берлинската зоологическа градина в публикация във Facebook от 13 април.

Западната низинна горила, родена през 1957 г. някъде в Западна Африка, е и най-възрастният обитател на зоопарка. Видът ѝ е критично застрашен в дивата природа.

Фату пристига на пристанището в Марсилия през 1959 г. като част от багажа на френски моряк, който по-късно я подарява, след като не успява да плати сметката си в кръчма. Оттам тя се озовава в германската столица и същата година пристига в берлинския зоопарк.

Говорителят на Берлинската зоологическа градина Филине Хахмайстер заяви пред USA Today, че макар да е сигурно, че Фату е пристигнала в Западен Берлин през 1959 г. като двегодишна, историята за това „как е стигнала дотам е по-скоро легенда и не може да бъде потвърдена с документите, с които разполагаме“.

„Затова това остава донякъде загадка“, добави Хахмайстер.