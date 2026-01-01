Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производство за установяване на евентуално забранено споразумение и/или съгласувана практика при обществени поръчки, свързани с изпълнение на договори по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2021–2027, съобщиха от пресцентъра на регулатора.

Сигналът е подаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

От комисията отбелязват, че сигналът касае възможно нарушение по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

От пресцентъра отбелязват, че това е третото разследване за картел, образувано от антимонополния орган от началото на годината, като по-рано са започнати производства за евентуални нарушения при обществени поръчки за доставка на храна в болници, както и при поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване.

От КЗК посочват, че проверяваните процедури по пряко договаряне, финансирани с европейски средства, са свързани с организиране на специализирани обучения, обмяна на опит и повишаване на капацитета на служители в няколко общини в страната.

От регулатор уточняват, че е извършено задълбочено предварително проучване на участието на дружества в множество обществени поръчки със сходни възложители, предмет и участници. В обхвата на анализа са включени поръчки на общините Велинград, Разград, Севлиево, Горна Оряховица и Елена.

По данни на КЗК са установени съмнения за евентуални тръжни манипулации, изразяващи се в координация между участници и предварително определяне на изпълнителя, като ценовите предложения са с близки стойности, а при част от процедурите се наблюдава сходство в датите и часовете на подаване на офертите в системата ЦАИС ЕОП.

В част от документите са открити идентични правописни и граматически грешки, както и еднакви формулировки, които не съответстват на образците на възложителите. Според КЗК някои текстове са оформени в напълно идентичен стил.

Регулаторът отбелязва още, че данни от Агенцията по обществени поръчки сочат използване на един и същ IP адрес при подаване на офертите от участниците в електронната система.

Производството е в начален етап и не представлява окончателно установяване на нарушение, уточняват от КЗК.

В началото на април от КЗК съобщиха, че техни екипи извършват проверки на място в офиси на фирми в рамките на разследване за евентуален картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване.