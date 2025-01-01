Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Столична община, Министерство на вътрешните работи (МВР), “Български пощи“ ЕАД и “Столичен автотранспорт“ ЕАД по жалби на фирми.

Решенията за производствата са публикувани на интернет страницата на Комисията.

Откритото производство срещу Столична община е образувано по жалба на “Живей Достойно“ ЕООД срещу решението за развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър, вкл. осигуряване на специализирано оборудване за тяхното предоставяне“ във връзка с изпълнение на проект.

Производство е образувано и по жалба на “Стандарт строй 2003“ ЕООД срещу решението на Столична община за завършване на строително-монтажни работи по преустройство и променливо предназначение от „Общностен център за деца и семейства” в „Център за специализирана подкрепа за лица с възпитание и техните семейства” на сграда с идентификатор.

Откритото производство срещу МВР е по жалба на “Исубус“ ООД срещу решението за осигуряване на транспортно средство за провеждане на практически занятия от обучаемите в ЦСПП по ПБЗН - Варна при Академия на МВР.

КЗК е образувала и открито производство срещу “Български пощи“ ЕАД по жалба на “Ифелоус“ ООД срещу решението за услуги по предоставяне на управление на информацията и събитията за сигурност.

Производство е образувано и по жалба на “Аутотех Груп“ ООД срещу решението на “Столичен автотранспорт“ ЕАД за доставка на шестколонни подемници за автобуси.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).