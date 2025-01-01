/ БГНЕС

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Столична община, Министерство на вътрешните работи (МВР), “Български пощи“ ЕАД и “Столичен автотранспорт“ ЕАД по жалби на фирми. 

Решенията за производствата са публикувани на интернет страницата на Комисията.

Откритото производство срещу Столична община е образувано по жалба на “Живей Достойно“ ЕООД срещу решението за развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър, вкл. осигуряване на специализирано оборудване за тяхното предоставяне“ във връзка с изпълнение на проект.

Производство е образувано и по жалба на “Стандарт строй 2003“ ЕООД срещу решението на Столична община за завършване на строително-монтажни работи по преустройство и променливо предназначение от „Общностен център за деца и семейства” в „Център за специализирана подкрепа за лица с възпитание и техните семейства” на сграда с идентификатор.

Откритото производство срещу МВР е по жалба на “Исубус“ ООД срещу решението за осигуряване на транспортно средство за провеждане на практически занятия от обучаемите в ЦСПП по ПБЗН - Варна при Академия на МВР.

КЗК е образувала и открито производство срещу “Български пощи“ ЕАД по жалба на “Ифелоус“ ООД срещу решението за услуги по предоставяне на управление на информацията и събитията за сигурност.

Производство е образувано и по жалба на “Аутотех Груп“ ООД срещу решението на “Столичен автотранспорт“ ЕАД за доставка на шестколонни подемници за автобуси.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

БТА
Последвайте ни

София