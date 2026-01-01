Нова детска градина в столичния квартал „Манастирски ливади – Запад“ ще посрещне близо 100 деца в четири градински групи. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, зам.-кметът по образование Десислава Желязкова и кметът на район „Витоша“ Зарко Клинков присъстваха на откриването на новата сграда, която е филиал на Детска градина №37 „Вълшебство“, съобщиха от Столичната община.

Откриването на детска градина не е просто поредното рязане на лента, а най-смислената инвестиция за бъдещето на София, заяви Цветомир Петров, цитиран от пресцентъра.

По думите му строителството на нови сгради е най-сигурният начин да бъде преодолян натрупаният през годините недостиг на места в детските градини и да се осигурят сигурност и предвидимост за младите семейства. Той посочи, че обектът е един от общо 18, които в момента се изграждат на територията на столицата.

Петров отбеляза, че районът е сред най-бързо развиващите се в града и нуждата от образователна инфраструктура там е значителна. По думите му разкриването на новия филиал е важна стъпка за местната общност. Председателят на Общинския съвет изрази увереност, че с откриването на детската градина се осигурява спокойствие за родителите, че децата им ще имат място и ще растат в добра среда.

Той припомни, че при поемането на управлението на София е заявено, че образованието и осигуряването на места в детските градини са основен приоритет, като с разкриването на новия обект се доказва последователност в тази политика.

Физическата активност се превръща в естествена част от ежедневието и важен фактор за пълноценното развитие на децата в столичната 37-а детска градина „Вълшебство“. Тя е една от общо 12-те пилотни детски градини, включени в програма за повишаване на двигателната култура на най-малките, реализирана по проекта „Силен старт“ на Министерството на образованието и науката.