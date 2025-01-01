Кметът на София Васил Терзиев и кметът на район "Искър" Петко Краев направиха първа копка за изграждането на нова детска градина в столичния квартал „Дружба“ 2 с 10 групи и капацитет 270 деца.

БТА

В приветствието си Терзиев заяви, че една от темите, по които не бива да има никакво отстъпление и която трябва да ни бъде приоритет, са грижата за децата и младите хора. Това е нещо, което трябва да ни обединява и всички да полагаме големи усилия то да се случи, каза кметът Терзиев.

Той отбеляза, че Министерството на образованието и науката съфинансира проекта.

Районният кмет Петко Краев посочи, че изграждането на нова детска градина е изключително важно за района, тъй не достигат местата в детските градини. Предвидено е новата детска градина да бъде изградена за 720 дни. Шест от групите в нея ще са градински и четири - яслени, каза още Петко Краев.