Украинските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) неутрализираха 121 от 147 дрона, с които Русия атакува Украйна тази нощ, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на изявление на украинските военновъздушни сили в Телеграм.

Руските нощни атаки са започнали след 19:00 часа местно време. Използвани са дронове "Шахед", "Гербера", "Италмас" и други типове.

Украинските сили съобщават, че атаките са били отблъснати със самолети, зенитно-ракетни подразделения, подразделения за електронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи.

По предварителни данни, до 08:30 часа днес украинската ПВО е свалила или отклонила 121 дрона в Северна, Южна и Източна Украйна.

Укринформ допълва, че вчера през деня руските сили предприеха масирана въздушна атака срещу редица украински градове, сред които Киев, Лвов, Виница и Ивано-Франковск.