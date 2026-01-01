Министерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са превзели село Никифоровка в източната Донецка област на Украйна, предаде ТАСС.

До момента няма реакция от украинска страна.

Никифоровка се намира в Соледарската градска община в Бахмутски район. Тя отстои на петнайсетина километра източно от Краматорск - най-големия град в Донецка област, който остава под украински контрол.

Преди седмица Русия обяви, че е превзела и близкото село Фьодоровка Вторая.

Генералният щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) междувременно каза, цитиран от Укринформ, че вчера е имало 191 сражения.

Най-напрегната според ГЩ на ВСУ е била обстановката на Покровското направление в Донецка област, където в редовната сводка, публикувана във "Фейсбук", пише, че са били отблъснати 47 руски атаки.

Твърденията и на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.