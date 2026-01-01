Руският президент Владимир Путин подписа закон, позволяващ на служителите на частните охранителни фирми да използват огнестрелни оръжия, за да предпазят важни енергийни съоръжения. Нормативният акт разширява и кръга от оръжия, позволени за употреба при такава защита, съобщи днес руското правителство, цитирано от Ройтерс.

Законът, който влиза в сила веднага, беше подписан след засилване на украинските атаки срещу руските петролни рафинерии и терминали в рамките на опити на Киев да удари приходоизточниците на Москва и да отслаби военните ѝ способности.

Частните фирми ще могат да използват по-тежко въоръжние като автомати "Калашников", за да предпазят стратегически съоръжения. През октомври миналата година Русия съобщи, че ще използва резервисти за охраната на цивилната инфраструктура, което включва и петролните рафинерии.

Някои нефтопреработвателни предприятия, включително в уралската република Башкортостан, поставиха мрежи против дронове.