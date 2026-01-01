Служители на ГДБОП неутрализираха дейността на престъпна група, занимаваща се с търсене и предлагане на културно-исторически ценности с цел получаване на имотна облага.

Специализираната операция е проведена на 24 март 2026 г. на териториите на три области - Русе, Разград и Търговище.

ГДБОП разби престъпна група за трафик на културни ценности (СНИМКИ)

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Русе.

В хода на полицейските действия са арестувани петима мъже за срок до 24 часа по ЗМВР.

При извършените претърсвания на 17 адреса и превозни средства са иззети около 2000 броя монети и 58 предмета, носещи признаците на движими културни ценности. Открити са още 11 металдетектора, 13000 евро в брой и мобилни устройства.

Разпитани са свидетели. Предстои постановление на наблюдаващия разследването прокурор за повдигане на обвинения и налагане на мерки за неотклонение на задържаните лица.