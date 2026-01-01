Кабинетът одобри дерогацията за доставки по 10 процедури на оригинални части от Русия за АЕЦ „Козлодуй“. Това обяви министърът на енергетиката Трайчо Трайков.

Причината за това е решение е свързана с проблемите с мембраните в шести блок на АЕЦ "Козлодуй". "След последния ремонт работи на пълна мощност. За да избегнем появата на подобен проблем, задействахме 10 процедури, за да могат нещата да се случат планирано и спокойно", заяви той.

Трайков е поскал пълно изследване на проблемите довели до проблемите с мембраната, които са довели до икономически загуби.