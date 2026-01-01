Удари в близост до ядрени обекти в Иран и Израел могат да доведат до „неовладяема катастрофа“, предупреди върховният комисар на ООН по правата на човека.

„Скорошните ракетни удари близо до ядрени обекти както в Израел, така и в Иран подчертават огромната опасност от по-нататъшна ескалация. Държавите играят с риска от катастрофа“, заяви Фолкер Тюрк, цитиран от АФП.

Изявлението беше направено по време на заседание на Съвета по правата на човека на ООН, на което беше обсъдена ескалацията на конфликта и атаките на Техеран в региона на Персийския залив.

Напрежението около ядрените програми на Иран и Израел представлява дългогодишна заплаха за регионалната и глобална стабилност, която в момента ескалира до изключително тревожни нива. Още през **2023 година** бяха регистрирани израелски и американски атаки срещу ирански ядрени обекти, факт, документиран от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Тези ранни удари, макар и без непосредствени радиологични последици, послужиха като ясен индикатор за ескалиращите рискове.Кулминацията на напрежението достигна **на 13 юни 2025 година**, когато Израел предприе мащабна въздушна кампания срещу ирански ядрени обекти и военни ръководители. Тази атака предизвика незабавен отговор от Техеран, който изстреля балистични ракети срещу Израел, демонстрирайки опасната динамика на взаимни удари.Впоследствие, през **юни 2025 година**, Съединените щати се включиха с "Операция Полунощен Чук", извършвайки прецизни въздушни удари по ключови ирански ядрени съоръжения като Фордо, Натанз и Исфахан. Целта беше възпиране на възможността за производство на ядрени оръжия, но тези действия допълнително изостриха конфликта.Международната общност реагира с опити за овладяване на ситуацията. Постоянният представител на Китай при ООН, Фу Цон, остро осъди действията на САЩ за нарушаване на Устава на ООН и международното право. Той призова за незабавно прекратяване на огъня и сдържаност от всички страни, особено от Израел, за да се предотврати по-нататъшно разрастване на конфликта.В отговор на военните действия и бездействието на МААЕ относно осъждането им, иранските депутати гласуваха в подкрепа на **временно преустановяване на сътрудничеството с МААЕ**. Това решение беше обявено от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и представлява значителна институционална реакция, която променя динамиката на международния контрол върху ядрената програма на Иран.Тези събития доведоха до днешното предупреждение от върховния комисар на ООН по правата на човека, Фолкер Тюрк, че скорошните ракетни удари близо до ядрени обекти в региона могат да доведат до „неовладяема катастрофа“, подчертавайки критичността на настоящия момент.