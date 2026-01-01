Ирански медии съобщиха, че израелско-американски удари са били насочени срещу два газови обекта и газопровод часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се оттегли от заплахата си да атакува енергийната инфраструктура.

„В рамките на продължаващите атаки, провеждани от ционисткия и американския враг, бяха атакувани сградата на администрацията на газоразпределителната мрежа и станцията за регулиране на налягането на газа на улица „Каве“ в Исфахан“, съобщи информационната агенция FARS.

Съоръженията в централен Иран са „частично повредени“, добави FARS. Тя посочи, че атака е била насочена и срещу газопровода на електроцентралата в Хорамшахр, в югозападната част на страната.

Тръмп обяви 5-дневно енергийно примирие с Иран

„Един снаряд удари района извън преработвателната станция на газопровода в Хорамшахр“, съобщи агенцията, цитирайки губернатора на граничния с Ирак град, без да посочи степента на нанесените щети.

Тръмп заяви пред АФП на 23 март, че „нещата вървят много добре“ с Иран, малко след като обяви преговори с Техеран и петдневно преустановяване на ударите срещу електроцентралите в Ислямската република.

Резкият обрат в позицията на американския президент по отношение на Иран настъпи часове преди изтичането на двудневен ултиматум, в рамките на който той заплаши да атакува ирански електроцентрали, ако Техеран не отвори отново стратегическия Ормузки проток.

Иранските медии отрекоха твърдението, че се водят преговори за прекратяване на войната.