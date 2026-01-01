Котировките на петрола нараснаха в азиатската търговия заради опасения за доставките, след като Иран отрече да е водил преговори със САЩ за прекратяване на конфликта в Персийския залив, опровергавайки думите на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че скоро може да бъде постигнато примирие, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа поскъпнаха с 4 долара или 4 на сто до 103,94 долара за барел към 06:00 часа българско време. Американският лек суров петрол (WTI) прибави към цената си 3,49 долара или също 4 на сто до 91,62 долара за барел.

Рязък спад в цените на петрола след изявлението на Тръмп за войната с Иран

Цените суровия петрол се сринаха с над 10 на сто вчера, след като президентът Тръмп вчера обяви петдневно отлагане на американските атаки срещу ирански електроцентрали, уточнявайки, че САЩ са провели преговори с неназовани ирански официални лица, които са довели до „основни точки на съгласие“.

„Като отложиха плана за удари по иранските електроцентрали с пет дни, САЩ ефективно премахнаха голяма част от „военната премия“ от цената на петрола“, заяви главният пазарен анализатор в брокерската фирма „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade) Тим Уотърър.

Търговците обаче са наясно - въпреки обявеното отлагане на ракетните атаки, все още е далеч моментът, когато Ормузкият проток ще бъде безопасен за корабоплаване, смята той.