Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и посланикът на Република Хърватия у нас Н. Пр. Ясна Огняновац обсъдиха възможностите за стартиране на целогодишна авиовръзка между столиците на двете държави.

В момента съществува директна линия между София и Загреб, но тя е сезонна, с чести прекъсвания въпреки големия интерес към нея, стана ясно по време на срещата. Двете страни ще организират в кратък срок среща между ресорните въздухоплавателни агенции, за да се обсъдят мерки за целогодишна авиосвързаност между София и Загреб.

Над 70 000 българи са посетили Хърватия през последната година, нараства и броят на хърватските туристи у нас, като те имат все по-голям интерес към зимните ни курорти. Това показва нуждата от увеличаване на честотата на директните полети, които стартираха преди две години.

„Геополитическата ситуация в региона налага по-тясно взаимодействие в рамките на ЕС, НАТО и останалите ни съседи. За нас е важно да увеличим капацитета на жп и пътната инфраструктура към съседните държави и на граничните пунктове, които в момента са силно натоварени“, посочи министър Исмаилов.

Министър Исмаилов подчерта, че служебното правителство работи за повишаване на прозрачността и доверието в институциите, както и за ускоряване на дълго отлагани реформи в критичните сектори. „Целта ни е да внесем финансова дисциплина и прозрачност в разходването на публични средства“, заяви министърът.

Посланик Огняновац даде висока оценка на работата на служебното правителство и на процеса по приемане на еврото в страната. „Само една година след приемането на европейската валута в Хърватия нещата се промениха значително в положителна посока. Сигурна съм, че това ще се случи и в България“, каза посланикът.