Транспортният министър Корман Исмаилов обясни, че независимо от времевия хоризонт на правителството, той планира да започне дълго чаканите реформи в най-нереформираните предприятия в системата като „Български пощи“, БДЖ и ИА „Автомобилна администрация“ .

Министър Исмаилов започва поредица от срещи с браншовите и синдикалните организации в тези сектори, за да обсъдят заедно мерки, програма и стратегия за оздравяването и развитието им.

Работя за осигуряване на финансирането за последните 2,4 км от жп линията до Република Северна Македония, посочи Исмаилов.

„През февруари е подписан договор с изпълнител за железопътната отсечка, но необходимите 50 млн. евро не са осигурени. За да стартираме реално проекта, ще търсим възможности съвместно с Министерството на финансите за намиране на средствата от държавния бюджет“, подчерта министър Исмаилов.

Пред посланикът на Словения у нас Наташа Бергел той отбеляза, че изграждането на Коридор VIII е от стратегическа важност от гледна точка на военната мобилност на НАТО и транспортната свързаност. Неговото ускорено изграждане е основен приоритет на МТС.

От своя страна посланик Наташа Бергел отбеляза, че за Словения, като държава член на НАТО, развитието на коридора също е от съществено значение. Тя поздрави правителството за активната му работа, като отбеляза, че то работи с високото темпо на редовен кабинет.

Сред обсъжданите теми беше и възстановяването на директната авиовръзка между София и Любляна. Операторите на летище „Васил Левски“ – София и летище „Йоже Пучник“ – Любляна работят в тясно сътрудничество за откриването на редовна линия между двете столици и за избор на авиокомпания, която да обслужва маршрута. Министър Исмаилов подчерта, че в следващите няколко години софийското летище ще бъде едно от най-бързо развиващите се в региона и в Европа. Предстоят големи инвестиции в развитието на летището, които ще увеличат значително неговия капацитет и възможности.