12-годишно дете пострада при игра с въздушна пушка в Ловешко, съобщиха от полицията.

На 24 март е подаден сигнал, че момчето от село Глогово е било простреляно по невнимание с въздушна пушка от свой приятел и връстник.

Установено е, че малко по-рано двете момчетата са взели пушката и в гориста местност край село Глогово, едното е простреляло другото по време на игра.

Пострадалото дете е прегледано и е освободено. Родителите на потърпевшия младеж са отказали съдействие от органите на реда.

Пушката принадлежи на 60-годишния дядо на пострадалото дете и е взета без неговото знание. Оръжието не е регистрирано по надлежния ред, за което му е съставен акт.