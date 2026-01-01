Националната администрация по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА) на Съединените щати избра кадър на българската астрофотографката Росица Димитрова за поредицата си „снимка на деня“.

На изображението вулканичните статуи на Великденския остров са обърнати с гръб към Тихия океан и „съзерцават“ ярката ивица на Млечния път, частично скрита от междузвезден прах и замъглена от облаци.

"Подобни кристално чисти нощни небеса са позволили на жителите на острова да използват астрономически наблюдения за навигация и създаване на календар. Кадри като този ни напомнят за значението на нощното небе и опазването на земята под него", отбелязват от НАСА.

"Много, много се радвам да Ви споделя, че след години изпращане на мои снимки на НАСА най-после избраха едничка за "снимка на деня" и сега завинаги ще си стои в сайта на APOD за този ден", написа Димитрова в профила си във Facebook.