Ръководителят на НАСА заяви, че американската космическа агенция възнамерява да „постави на пауза“ проекта „Гейтуей“, който предвиждаше изграждането на космическа станция в орбита около Луната, като вместо това ще насочи усилията си към създаването на лунна база.

„Агенцията възнамерява да постави на пауза „Гейтуей“ в настоящия му вид и да се съсредоточи върху инфраструктура, която позволява дългосрочни операции на лунната повърхност“, заяви Джаред Айзъкман, цитиран от АФП.

Той допълни, че въпреки трудностите с част от съществуващото оборудване, агенцията ще пренасочи използваемите ресурси и ще се възползва от ангажиментите на международните партньори, за да подкрепи новите цели.

Изготвянето на дългосрочна стратегия за присъствие на Луната от страна на Националната аеронавтична и космическа администрация (НАСА) преминава през редица етапи и преосмисляния. Ключовите решения и промени в приоритетите на агенцията отразяват динамиката на технологичното развитие и геополитическите интереси в космическата надпревара.През 2019 г. НАСА официално обяви програмата „Артемида“, чиято основна цел е връщането на американски астронавти на Луната за първи път от повече от 50 години. Програмата е планирана в три основни етапа. Първият критичен етап, непилотираната мисия „Артемис I“, беше успешно осъществен между 16 ноември и 11 декември 2022 г., демонстрирайки способностите на новата космическа система.В рамките на програмата „Артемида“ НАСА предвиждаше и разработването на проекта „Гейтуей“ – космическа станция, която да орбитира около Луната. Тази станция трябваше да служи като преден пост за бъдещи мисии до лунната повърхност и в крайна сметка до Марс. Въпреки това, графиците за ключовите пилотирани мисии „Артемис II“ и „Артемис III“, първоначално планирани за 2022 и 2024 г., бяха многократно отлагани. През декември на миналата година агенцията обяви тяхното пренасрочване за април 2026 г. и 2027 г. съответно, като втората мисия цели кацане на лунната повърхност.В контекста на тези промени, НАСА обяви през настоящата година решението си да „постави на пауза“ проекта „Гейтуей“ в текущия му вид. Вместо изграждането на орбитална станция, усилията ще бъдат пренасочени към създаването на инфраструктура, която позволява дългосрочни операции директно на лунната повърхност. Това включва и планове за осигуряване на стабилно енергийно захранване. В този аспект, космическата агенция вече е изразила намерение в рамките на 60 дни да поиска конкретни предложения от промишлеността за разработване на 100-киловатов ядрен реактор, който трябва да бъде въведен в експлоатация до 2030 г. Идеята за ядрени реактори на Луната не е нова, като Русия е предлагала подобни концепции преди години. Тази стратегическа преориентация е мотивирана от необходимостта за ефективно използване на ресурсите и засилващата се конкуренция с държави като Китай, които също се стремят към постоянно присъствие на Луната.