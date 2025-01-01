Легендарният инвеститор Уорън Бъфет сключи най-голямата си сделка за последните три години, след като компанията му Berkshire Hathaway потвърди, че ще закупи Occidental Petroleum – OxyChem, за 9,7 млрд. долара. Това е най-значимата покупка на Berkshire от 2022 г. насам и идва няколко години, в които Бъфет многократно заявяваше, че пазарните оценки са твърде високи, за да оправдаят големи инвестиции.

Сделката, която се очаква да бъде финализирана през четвъртото тримесечие на 2025 г. след регулаторни одобрения, ще доведе до пълното придобиване на OxyChem от Berkshire. OxyChem произвежда основни индустриални химикали, използвани в пречистването на вода, строителството, фармацията и хиляди други продукти, което я прави бизнес със стабилно търсене независимо от икономическите цикли – точно от типа компании, които Бъфет предпочита.

95-годишният Бъфет се подготвя за официалното си оттегляне, като с този ход поражда спекулации, че придобиването може да се окаже една от последните му големи инвестиции. Анализатори отбелязват, че Berkshire е платила сума, равняваща се на годишната печалба на OxyChem, умножена по 11. Оценката е значително под средната за пазара и под тази на сходни компании в химическия сектор. По оценки OxyChem генерира между 800 и 900 млн. долара годишна печалба, което прави сделката особено изгодна за акционерите на Berkshire.

Решението на Occidental да продаде бизнеса си изглежда е продиктувано основно от желанието ѝ да намали дълга си. От получените 9,7 млрд. долара около 6,5 млрд. ще бъдат използвани за погасяване на задължения, което ще помогне на компанията да достигне целевото си ниво на дълг от 15 млрд. долара и потенциално да възобнови програмата си за обратно изкупуване на акции.

Въпреки мащаба на сделката огромните парични резерви на Berkshire остават почти незасегнати. Компанията в момента разполага с около 344 млрд. долара в брой, което означава, че тази покупка ще намали само незначително нейния паричен запас. Дори след приключване на сделката Berkshire ще продължи да държи повече налични средства, отколкото общата стойност на притежаваните от нея публично търгувани американски акции.

Пазарната реакция подсказва, че инвеститорите смятат, че сделката е по-печеливша за Бъфет, тъй като акциите на Occidental са поевтинели с около 14% след съобщението.

Макар някои инвеститори да се изкушават да последват примера на Бъфет, анализаторите предупреждават да не се правят опити за копиране на стратегията чрез покупка на сходни химически компании, които в момента се търгуват при значително по-високи оценки и показват по-голяма волатилност. Компании като Olin, Westlake Chemical и LyondellBasell изглеждат по-скъпи и по-нестабилни в сравнение с OxyChem на цената, която Berkshire е договорила.

Фокусът се насочва и към въпроса дали самите акции на Berkshire Hathaway представляват добра възможност за инвестиция. В момента компанията се търгува при коефициент цена-печалба от около 15, значително под средното за пазара ниво от около 30. Въпреки че печалбите на Berkshire исторически са били волатилни, дългосрочният ѝ растеж остава стабилен заради дяловете ѝ в компании като Apple и Coca-Cola.

Въпреки силните си резултати и дисциплинираната си стратегия анализаторите определят Berkshire като справедливо оценена, което означава, че на текущите си нива тя остава солидна дългосрочна инвестиция.

Както самият Бъфет често е казвал, атрактивните възможности се появяват рядко, но когато това се случи, следват решителни действия. С придобиването на OxyChem Berkshire Hathaway за пореден път демонстрира търпеливата и ориентирана към стойността философия, която определя наследството на Бъфет вече десетилетия.

Тази статия има единствено информационен характер и не представлява финансов съвет, нито препоръка за покупка или продажба на активи. Инвестирането носи рискове и преди да предприемете каквито и да е действия, се препоръчва да се консултирате с лицензиран финансов консултант.