Американски висши държавни служители призоваха европейските партньори да ускорят усилията си за прекратяване на зависимостта от руски газ чрез разширяване на регионалните тръбопроводни мрежи и увеличаване на вноса на американски втечнен природен газ.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт и министърът на вътрешните работи Дъг Бургум се присъединиха към над 80 американски служители, министри на енергетиката от ЕС и висши ръководители в сектора на втечнения природен газ по време на разговори в Гърция, организирани от базирания във Вашингтон Атлантически съвет.

„Само Съединените щати биха могли да изместят целия руски газ в Европа с това, което изграждаме“, каза Бургум, подчертавайки намерението на Вашингтон да запълни празнотата, оставена от руските доставки. Натискът идва, докато президентът Доналд Тръмп продължава да използва позицията на Америка като най-големия износител на втечнен природен газ в света, обвързвайки енергийното снабдяване с търговските отношения с Европа и усилията за прекратяване на войната в Украйна.

Бургум критикува и европейските климатични разпоредби, като заяви, че те могат да възпрепятстват енергийните партньорства. „Спешна новина: няма енергиен преход, има само добавяне на енергия“, каза той, твърдейки, че „регулаторната държава“ в Европа може да попречи на региона да достигне следващата вълна на енергийни иновации и развитието на енергийно гладен изкуствен интелект.

Тъй като Европа вече е най-големият пазар за американски LNG, фокусът се измества към така наречения Вертикален коридор – нов газов маршрут север–юг, свързващ Гърция, България, Румъния и Украйна. Експортните терминали край Атина и в Северна Гърция ще играят ключова роля в системата.

„Гърция е благословена с уникално географско местоположение и ние сме естествената входна точка за американски втечнен природен газ в Европа“, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. Американски и европейски представители подчертаха, че коридорът може да бъде от решаващо значение за подпомагане на Украйна, която се бори с безмилостните руски атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. ЕС започна да адаптира своите тръбопроводни системи, за да замени руския износ с LNG, доставян от САЩ и други големи износители. Крис Райт приветства плана на Европейската комисия за постепенно прекратяване на всички руски газови доставки към ЕС през следващите две години, като подчерта, че това ще „ограничи руската военна машина и ще изгради трайни отношения“ между Европа и Америка. „Те имат пет тръбопровода към Европа и един към Китай“, каза той, визирайки Русия.

Директорът на украинската енергийна компания DTEK Максим Тимченко определи срещата в Атина като „изключително важна“ и призова за европейска и американска помощ при доставките на допълнителен газ и оборудване за възстановяване на електропреносната мрежа.

„Предстоящата зима вероятно ще бъде най-тежката от началото на войната“, заяви Тимченко. „Нуждаем се от подкрепа – както с доставки на газ, така и с ресурси за производство на електроенергия.“ Той припомни, че DTEK вече е използвала Вертикалния коридор, като по-рано тази година достави LNG от Луизиана до Гърция.

На 6 ноември американски и гръцки партньори обявиха и нови инвестиции в Източното Средиземноморие. ExxonMobil, заедно с Helleniq Energy и Energean, потвърдиха планове за проучване на нефт и газ в Йонийско море – част от по-широката стратегия на САЩ за увеличаване на енергийния капацитет в региона.

Премиерът Мицотакис нарече споразумението с ExxonMobil „историческо“: „Днес пишем нова глава в енергийната история на Гърция. Това не е просто поредна инвестиция – това е първият проучвателен сондаж в страната ни от почти 40 години.“ Той допълни, че процесът може да започне в рамките на 18 месеца.

Споразумението, подписано по време на заседанията на САЩ и Гърция в рамките на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), се отнася за Блок 2 в Йонийско море, северозападно от Корфу. Exxon ще придобие 60% дял в концесията, Energean – 30%, а Helleniq Energy – 10%. Energean ще ръководи проучванията, докато Exxon ще поеме контрола, ако бъде открито търговско находище, съобщиха компаниите.