Румъния влезе в техническа рецесия, съобщават местните медии, като цитират данни на Националния статистически институт. Те показват, че през четвъртото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт е бил в реално изражение с 1,9 процента по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2025 г. Това е второ поредно тримесечие на спад, отбелязва кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

„Временната техническа рецесия е част от очакваната и неизбежна цена на прехода от модел, базиран на дефицит и потребление, към такъв, базиран на инвестиции, производителност, износ и бюджетна дисциплина. Преминаваме през период на икономическа корекция, необходима за по-стабилна и по-силна икономика, която ще донесе дългосрочен просперитет“, написа румънският премиер Илие Боложан във Facebook.

Местните медии припомнят, че техническа рецесия е имало и през 2024 г., когато правителството беше ръководено от Марчел Чолаку от Социалдемократическата партия.

Техническа рецесия е ситуация, при която брутният вътрешен продукт (БВП) регистрира спад в реално изражение в продължение на две последователни тримесечия в сравнение с непосредствено предходните периоди. По същество това е статистическа диагноза, която официално потвърждава, че икономиката е спряла да расте и е започнала да се свива, отбелязва "ДжиФор Медия" (G4 Media).

Местни и международни икономисти предупреждаваха за подобен сценарий още през есента на миналата година, когато страната даде признаци на забавяне.