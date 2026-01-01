Лидерите на Европейския съюз призоваха в четвъртък за временни мерки за смекчаване на въздействието от скока на цените на енергията, предизвикан от войната с Иран, предаде Ройтерс. Като като възможни краткосрочни решения бяха предложени намаляване на данъците върху електроенергията, по-ниски мрежови такси и държавна подкрепа.

Силната зависимост на Европа от внос на енергия я остави уязвима на стремително растящи цени, след като Ормузкият проток беше затворен, а Техеран започна да нанася удари по енергийна инфраструктура в Близкия изток.

Около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ обичайно преминават през тесния проток край Иран.

Цената на референтния сорт суров петрол Брент отново се повиши в четвъртък, след като Ислямската република атакува енергийни съоръжения в Катар и Саудитска Арабия, а европейските цени на газа се удвоиха спрямо нивата си от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

В по-дългосрочен план Европа залага на замяна на изкопаемите горива с местно производство на нисковъглеродна енергия, за да прекрати зависимостта на блока от нестабилните цени на петрола и газа.

В заключенията, публикувани в края на срещата на върха в Брюксел, лидерите на ЕС заявиха, че Европейската комисия трябва да работи в тясно сътрудничество с тях по временни и целенасочени мерки за смекчаване на ефекта от поскъпването на вносните горива и електроенергията.

Краткосрочните решения ще бъдат трудни за намиране. Някои страни от ЕС се съмняват, че съюзът, чиито 27 държави членки имат силно различаващи се енергийни миксове и данъци върху енергията, може да компенсира ценовия скок, причинен от сътресенията на глобалните пазари.

НАМАЛЕНИЯ НА ДАНЪЦИТЕ, ДЪРЖАВНА ПОДКРЕПА И МРЕЖИ

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви на пресконференция, че държавите от ЕС могат да използват държавна помощ, за да смекчат поскъпването на енергията, като добави, че изпълнителният орган на ЕС ще предложи и по-ниски данъци върху електроенергията.

„В някои случаи електроенергията се облага с данъци много повече от газа - до 15 пъти повече. И това не може да бъде така“, каза тя.

Въпреки това намаляването на данъците или държавната подкрепа може да задълбочи разделението между по-богатите и по-бедните държави, много от които вече са с ограничени бюджети в момент, когато трябва да увеличат разходите си за отбрана.

Фон дер Лайен заяви още, че Комисията ще подготви законодателно предложение за подобряване на ефективността на мрежовата инфраструктура и за позволяване на държавите да намалят мрежовите такси за енергоемките индустрии.

В заключенията на лидерите се посочва също, че мерките трябва да запазят стимулите за инвестиции във възобновяеми източници, да подкрепят по-бързото им внедряване и да гарантират честна конкуренция на вътрешния пазар на ЕС.

В тази връзка Фон дер Лайен заяви, че е информирала лидерите за плановете на Комисията за „инвестиционен стимул“ в рамките на Схемата за търговия с емисии (ETS), който да финансира проекти за декарбонизация с бюджет от 30 милиарда евро, осигурен чрез квоти по ETS.

В понеделник тя представи варианти, които изпълнителният орган на ЕС разглежда, включително промени в системата за търговия с емисии - основен елемент от климатичната политика на ЕС, която задължава електроцентрали и индустрии да закупуват разрешителни за покриване на емисиите на CO2.

Председателят на ЕК заяви, че Комисията ще вземе предвид притесненията на индустрията. Лидерите искат Комисията да представи прегледа си на ETS до юли, но са разделени относно резултатите.

Фон дер Лайен каза, че Комисията ще коригира резерв, който регулира предлагането на квоти за емисии в рамките на ETS, за да ограничи цените в краткосрочен план. Десет лидери от ЕС настояват за по-дълбоки промени, включително повече безплатни квоти за CO2 за индустрията.

Други страни, включително Испания и Нидерландия, се противопоставят на отслабването на системата, която от създаването си през 2005 г. е намалила емисиите с 50% в секторите, обхванати от ETS.