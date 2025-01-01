ГДБОП разби мрежа за проституция в Ямбол. Специализирана полицейска операция на ГДБОП е проведена в нощта на 19 срещу 20 септември в Ямбол, съобщиха от полицията.

Целта на акцията е преустановяване дейността на собственици и управители на стаи за гости, предоставящи системно помещенията на различни лица за проституция и с користна цел.

МВР



В хода на разследването и на предприетите действия са установени жени, жертви на незаконната дейност, лица, занимаващи се със сводничество, както и множество клиенти на предоставяните от тях услуги.



При извършените проверки в помещенията са установени различни веществени доказателства и предмети, свързани с разследваната дейност.

МВР



Иззети са осем телефона, използвани за публикуване на обяви в интернет, записващи устройства и охранителни камери, документи и парична сума от 5000 лева. Разпитани са 14 свидетели. Задържани са две жени с полицейска мярка за срок до 24 часа.



По случая е започнато разследване, работата по което продължава под надзора на Районна прокуратура - Ямбол.