Прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу 41-годишен мъж за домашно насилие и унищожаване на чужда движима вещ, съобщиха от обвинението.

Обвиняемият от 2010 г. живеел на семейни начала с жена в Козлодуй. От съвместното им съжителство имат син. През 2022 г., след пореден скандал, жената напуснала семейното жилище заедно с детето и се преместила на квартира.

Първоначално отношенията помежду им били нормални, но от март 2024 г. той е започнал да упражнява системен психически тормоз спрямо нея. В някои от случаите това било съпътствано и с физическо насилие спрямо жената.

Рецидивист нападна с удари приятелката си в Правец

Обвиняемият настоявал отново да заживеят заедно като семейство, но не срещал съгласие от страна на жената. Това станало причина за агресивното му поведение - ежедневни обаждания по телефона, отправяне на обиди и закани за саморазправа.

На 2 май 2024 г. той е посетил обитаваното от нея жилище в Козлодуй. Нападнал я, като направил опит да я души, викал, което се е случило пред детето им.

След този инцидент обвиняемият неколкократно отправял закани с убийство спрямо нея, проявявал вербална агресия, упражнявал ѝ психически тормоз, навлизал в нежелана комуникация с нея, заплашвал я с преследване. При един от такива случаи счупил очилата ѝ.

През август 2024 г. жената подала молба до съда по Закона за защита от домашно насилие. По образуваното гражданско дело е била издадена заповед за незабавна защита, с която на обвиняемия се забрани да приближава пострадалата и да осъществява контакт с нея. Предстои делото да продължи в съда.