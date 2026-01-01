Окръжният следствен отдел във Враца не разследва досъдебното производство, свързано със смъртта на трите лица, открити в кемпер в района на връх Околчица. Това посочват от пресцентъра на Апелативната прокуратура в София в информация относно инцидент в Окръжния следствен отдел във Враца към Окръжната прокуратура.

Действията по разследване по това дело се водят от МВР, като в Окръжния следствен отдел във Враца не се съхраняват материали, свързани с него, се допълва в информацията.

В нея се съобщава, че днес в сградата на следствения отдел е бил оставен включен бързовар. Вследствие на това астично е обгорял шкаф. Незабавно са предприети действия за гасене с наличните пожарогасители, като на място е пристигнал и противопожарен автомобил.

В резултат на инцидента помещението е опушено. Същото е техническо помещение, в което не се съхраняват материали, свързани с разследвани от Окръжния следствен отдел – Враца досъдебни производства.