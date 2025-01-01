Оставиха в ареста 29-годишния мъж, нападнал фелдшер във Врачанско, съобщиха от прокуратурата.

Припомняме, че на 31 октомври пред дом в село Краводер, той е ударил с юмрук в лицето медицинския специалист при изпълнение на службата му.

Пострадалият е фелдшер във филиала на Центъра за спешна медицинска помощ и е оказвал медицинска помощ на пациент.

В хода на разследването по делото са проведени разпити на свидетели, изготвена е съдебномедицинска експертиза на пострадалия.

В съдебно заседание съдът прие аргументите на държавното обвинение за наличие на реална опасност обвиняемият да се укрие и да извърши престъпление.

Противоправното деяние, за което е обвинен, е с изключително висока степен на обществена опасност.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Окръжния съд във Враца. Разследването по делото продължава под надзора на прокуратурата.