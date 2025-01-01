Троен състав на Врачанския окръжен съд потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“ на обвинения в причиняване на лека телесна повреда на фелдшер, съобщиха от съдебната институция.

Съдът е оставил без уважение внесената жалба от обвиняемия срещу определението на Районен съд с искане да му бъде постановена по-лека мярка за неотклонение.

Въззивният съд е приел, че събраните до момента доказателства обосновават в достатъчна степен подозрението, че той е съпричастен към деянието, в което е обвинен, че няма опасност да се укрие, но е възможно да извърши друго престъпление.

Според съда тези обстоятелства, на фона на зачестилите посегателства над медицински лица при изпълнение на служебните им задължения по оказване на медицинска помощ, са показателни за високата степен на обществена опасност на конкретното деяние.

Спрямо фелдшера е проявена безпричинна бруталност и агресия, извършена в пияно състояние. За обвиняемия са събрани и лоши характеристични данни по местоживеене.

Определението на Врачанския окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. Вечерта на 31 октомври обвиняемият на 29 години, нападна и причини лека телесна повреда на медицински специалист, докато изпълнява служебните си задължения и оказва медицинска помощ на близък на обвиняемия.

Пострадалият е със спукани кости на носа. Престъплението, за което е повдигнато обвинение, се наказва с „лишаване от свобода“ за срок от една до пет години.