По повод Международния ден на труда - 1 май, от регионалния съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) организират безплатни консултации за граждани във Враца.

Това съобщи Искрен Иванов от регионалната структура на синдикалната организация. "Инициативата е в подкрепа на работещите хора и ще я реализираме съвместно с доверената ни адвокатура и с участието на пенсионно-осигурителен посредник", добави Иванов.

По думите му консултациите ще бъдат безплатни за всички граждани, които посетят новия дигитален клуб на КНСБ във Враца на адрес ул. "Ген. Скобелев" №10.

В рамките на консултациите гражданите ще могат да получат разяснения по теми като трудови договори, права при уволнение, обезщетения, работно време, отпуски, както и въпроси, свързани с пенсионното осигуряване.

"Целта ни е да окажем реална подкрепа на всички лица, като им предоставим достъп до професионални съвети и актуална информация за техните права", каза още Иванов.

"С нашите експерти ще очакваме гражданите след 10:30 часа на 1 май - петък", заяви Искрен Иванов. Съвсем от скоро КНСБ-Враца има дигитален клуб, който ще използва за срещи, събития и обучения.