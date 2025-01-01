36-годишен шофьор с положителна проба за наркотик блъсна 43-годишен мъж във Видин, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 18 декември на пешеходна пътека - преди кръстовището на улиците „Георги Сава Раковски“ и „Хан Аспарух“.

Тестът на водача е отчел начие на амфетамин. Тестът с дрегер не е отчел наличие на алкохол. Той дал проби за изследване в болница.

Пострадалият пешеходец също е дал кръвна проба за изследване. Шофьорът е задържан и по случая се води разследване.