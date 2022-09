В небето над Белоградчишките скали втори ден летяти интересът към екстремното преживяване е голям.

БТА

БТА

В Балонената фиеста, която се провежда за втора поредна година, участват. Това съобщи Евтим Стефанов, организатор на проявата.Стартът бе даден от местността Панаирището. Над, които се включиха в първия ден в свободните полети и издиганията с балон, във вело-маршрута „Вино и колело“, в разходката с джипове и АТВ-та сред Белоградчишките скали.

БТА

БТА

БТА

БТА

"Поради големите вълни в Рабишкото езеро не се състоя разходка с драконови лодки", допълни Стефанов. В първата концертна вечер участниците в Балонената фиеста се забавляваха в парти на открито с видинската група The Faces."На импровизирани щандове се предлагат сувенири, скара и напитки. Организатори на приключенското събитие, което се провежда от 22 до 25 октомври, са-Adventures in Belogradchik, подкрепено от Фондация Америка за България (America for Bulgaria ) и община Белоградчик", допълни Стефанов.

БТА

БТА

"В останалите дни в рамките на Балонената фиеста сутрин и вечер ще се проведат полетни сесии, участниците в които ще се издигнат и полетят с балон и ще се възхитят на уникалната скална природа. Свободните полети ще се извършват сутрин от 7:30 и вечер от 18:00 часа", допълни Стефанов.Регистрацията за полетите се извършва на площада в Белоградчик час по-рано, уточняват организаторите. Гостите и участниците във фиестата ще могат да участват и в организираните различни приключения като -на Рабишкото езеро, разходка с АТВ-та около скалите.

БТА

БТА

За любителите на велосипеда организаторите предлагатразходка с електрически велосипеди и дегустация на вина в местната изба Боровица.Вечерите на Балонената фиеста ще продължат с концерти и партита на открито. Тази вечер от 19:00 часа в местността Панаирището, мястото откъдето излитат балоните, ще се превърне отново в концертна сцена, на която ще се изяви групата Ограничителна заповед, 24 септември е отреден за

БТА

БТА

БТА

БТА