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Застреляха овчарско куче във Великотърновско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 15 юли в землището на село Любенци.

Застреляха овчарско куче в Благоевградско

Докато 40-годишен мъж е пасял стадо овце, придружаващото го куче, е чуло приближаващ автомобил и тръгнало в посока на звука, като по-късно е чул изстрел и кучето починало.

По случая се води разследване.

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В. Търново