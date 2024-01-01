Застреляха овчарско куче във Великотърновско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 15 юли в землището на село Любенци.
Застреляха овчарско куче в Благоевградско
Докато 40-годишен мъж е пасял стадо овце, придружаващото го куче, е чуло приближаващ автомобил и тръгнало в посока на звука, като по-късно е чул изстрел и кучето починало.
По случая се води разследване.
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Инцидентът е станал на 15 юли в землището на село Любенци.
Застреляха овчарско куче в Благоевградско
Докато 40-годишен мъж е пасял стадо овце, придружаващото го куче, е чуло приближаващ автомобил и тръгнало в посока на звука, като по-късно е чул изстрел и кучето починало.
По случая се води разследване.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня