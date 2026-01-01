Установиха три малолетни деца в стопански двор в село Беброво, община Елена, редовно оставяни без надзор от родителите си, съобщиха от полицията.
На 6 април е извършена проверка след сигнал на граждани.
Децата - на 1,3 и 11 години ежедневно са били оставяни без надзор от 18-годишната си майка и 22-годишния си баща.
Те са живеели в лоши битови условия, в имота е установена необезопасена ел. инсталация и липса на санитарен възел, едно от помещенията било силно задимено от горяща печка на дърва.
По-малките деца са били оставяни на грижите на 11-годишното. По случая се води разследване. Уведомени са компетентните служби.