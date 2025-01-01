Разследват сбиване с бухалка и макетен нож пред блок във Велико Търново, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази нощ между четирима души.

Мъже нахлуха в жилище, пребиха баща и син и потрошиха имущество

Пострадали са двама души на 17 и 33 години. Те са обяснили, че са се скарали с други двама, които са им нанесли удари с бухалка и макетен нож.

Това са мъже на 49 и 25 години. Бухалката е установена в автомобила на по-възрастния мъж, а макетният нож в дрехите му.

Той е задържан. Пострадалите са прегледани и са освободени за домашно лечение.