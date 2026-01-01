Стабилно е състоянието на двумесечното бебе, майка му и акушерката от линейката, която в събота катастрофира край великотърновското село Момин сбор. При челния сблъсък с автобуса на място загина шофьорът на линейката.

Във фаталната вечер две линейки на Центъра за спешна медицинска помощ са пътували м Велико Търново от Павликени. Първата е транспортирала майката и бебето, а втората – родилка.

Водач на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново

"Около 20:30 часа наша линейка тръгва към Павликени. Те трябва да транспортират двумесечно бебе от детското отделение в Павликени към детското отделение на Великотърновската болница. След като взимат бебето, екипът на Павликени, родилката и двете линейки тръгват към Велико Търново. И някъде на разклона за с. Момин сбор става катастрофата между линейката с бебето и автобус", разказа пред БНТ д-р Веселка Стоянова, директор ЦСМП-Велико Търново.

При инцидента загива шофьорът на линейката. Майката, бебето и медицинското лице са откарани в болницата. "Състоянието им е стабилно, но са в шок от случилото", уточни Стоянова.

След катастрофата екипът с родилката е оказал помощ на хората от катастрофиралата линейка, която е била със включена сигнализация по време на движението. "Разбира се, нашите линейки винаги така пътуват, когато карат пациент", допълни тя.

От Спешна помощ отправиха апел към шофьорите за повече внимание на пътя. "Моля ви, бъдете толерантни към нашите линейки, давайте им път, защото бързайки те спасяват нечий човешки живот", призова д-р Стоянова.

По случая се води разследване. Причините за тежката катастрофа тепърва ще се изясняват.