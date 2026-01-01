Министерският съвет на Република България прие решение, с което утвърждава Споразумението между правителството на Република България и община Велико Търново, от една страна, и правителството на Република Азербайджан, от друга страна, относно сътрудничеството за изграждане и реконструкция на парк „Шуша“ в във Велико Търново, подписано в София на 11 февруари 2026 г.

Проектът, финансиран от азербайджанската страна с подкрепата на българското правителство и общинските власти на Велико Търново, е израз на стратегическото партньорство и активния диалог между двете държави, включително на местно ниво, посочват от пресцентъра на МС.

Споразумението допринася за културното и образователното сътрудничество, основано на споделеното традиционно уважение към историята и духовните корени на двата народа.

Бъдещият парк ще носи името на побратимения азербайджански град Шуша и ще допринесе за развитието на градската среда и възможностите за отдих, както за жителите, така и за гостите на града.