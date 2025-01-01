Дребните породи също могат да бъдат добри полицейски кучета, обикновено женските животни са по-концентрирани. Това каза главен инспектор Стоян Димитров, началник на сектор „Специализирани полицейски сили“ при областната дирекция на МРВ във Варна.

Той и колегите му показаха част от уменията на четириногите, с които работят. Демонстрацията бе направена пред деца от различни училища от област Варна. Зрителите имаха възможност да проследят как кучетата и техните водачи задържат човек и намират взривни вещества в автомобил.

"В МВР работим с белгийски и с немски овчарки", каза Димитров. По думите му дребните породи могат да бъдат много добри при откриването на наркотици, защото са малки и лесно влизат в автомобили и в по-тесни пространства.

"Кучетата са научени да откриват наркотични вещества и техните аналози. Животното не може да „каже“ какъв е наркотикът, със своето поведение то подпомага водача си да разбере, че има такова вещество", уточни Димитров.

Експертът допълни, че полицейските четириноги се вземат съвсем малки и обучението им на практика продължава цял живот. През цялото време животните живеят с водача си, най-често в неговия дом. Тренировките им са всекидневни. Обичайно се пенсионират след осмата си година, но, ако имат физическа възможност и са здрави, продължават да работят.

"Кучетата се специализират", каза още Димитров. По думите му тези, които са обучени да откриват наркотици, не откриват взривни вещества. Най-вероятно, ако има такова вещество някъде, ще му направи впечатление, но реакцията му няма да е като за открити наркотици", допълни експертът.

Той подчерта, че точно заради това водачът трябва да познава прекрасно животното, с което работи, за да отчете промяната в поведението му. Допълнителен фактор за това разделение на труда на четириногите е и фактът, че служителите на МВР реагират по един начин, ако е открит поставен взрив и по съвсем различна процедура, ако става дума за наркотици.

"Трета група животни се обучават да проследяват следа на човек", допълни Димитров. Тези кучета са за охрана на обществения ред. Когато настигнат нарушителя обаче, не скачат към гърлото му, а към някой от крайниците и така го задържат.

"Всяко куче има собствен темперамент" каза още експертът. По думите му има такива, които се сърдят за всичко и на всички и слушат само водача си, други са по-търпеливи и добродушни.

Неговите лични предпочитания са да работи с женски животни. Обяснението му е, че те са много по-концентрирани. Мъжкото се разсейва, ако има други кучета, особено женски, души, обикаля, докато женските си гледат спокойно задълженията, каза Димитров.

Той уточни, че във Варна има 10 водачи, които работят с 14 животни на различна възраст.