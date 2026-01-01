Граждани протестират пред Съдебната палата в София с искане за оставка на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от инициативата „Правосъдие за всеки“ и е под наслов „Операция: Нищожен“. В района има засилено полицейско присъствие.

Движението по булевард „Витоша“ и улица „Позитано“ е ограничено.

В протеста участват и от обединението „Студенти против мафията“. Според тях Сарафов няма право да заема поста на главен прокурор и поне от половин година е узурпирал властта в прокуратурата с помощта на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки" припомни, че Конституционният съд отказва да разглежда становища на Сарафов по конституционни дела, т.е приема го за нелигитимен.

БГНЕС

Ние ще настояваме утре, в първото заседание за годината на пленума на Висшия съдебен съвет, да бъде включена точка относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Има ясно нарушение на закона с продължаващата узурпация на поста от Сарафов, каза още адвокат Георгиев. Той допълни, че не очакват Сарафов да бъде сменен и затова подтикват към тази промяна.

Предстои протестиращите да тръгнат на шествие до Висшия съдебен съвет. Утре се очаква подобна акция в ранните часове на деня.

Граждани протестират и в Пловдив, Варна и Бургас.