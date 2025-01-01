Мащабна полицейска акция срещу нарушенията в игралните зали се проведе снощи във Варна. Основният фокус беше насочен към непълнолетни, които ги посещават, съобщи NOVA.

Акцията се проведе в късните часове, в няколко района на морската столица, като бяха проверени общо 27 игрални зали. В тях обаче не бяха открити непълнолетни.

В проверките, освен икономическа полиция, се включиха и инспектори от НАП и пожарна безопасност. А от МВР предупредиха, че ако бъдат установени непълнолетни в игралните зали, то наказанието освен глобите е и отнемане на лиценза.

Милен Анестев от Икономическа полиция ОДМВР – Варна заяви, че нe са установени тежки нарушения на законите. Той посочи, че ако има непълнолетни в казината, на родителите се налага глоби: от 300 до 500 лв. при първо нарушение, от 500 до 1000 лв. при второ.

Анестев заяви, че проверките ще продължат до неделя, като ще бъдат обхванати всички игрални зали и заложни къща на територията на областната дирекция.