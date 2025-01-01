Апелативният съд във Варна измени присъдата „доживотен затвор“, наложена на мъж, убил баща си, от Окръжен съд - Добрич, и му постанови 18 години лишаване от свобода.

Мъжът, който е на 48 години, е признат за виновен в това, че на 3 август 2023 г. в тервелското село Зърнево умишлено умъртвил баща си, който бил на 69 години. Убийството е извършено с особена жестокост и при условията на домашно насилие. Подсъдимият обжалва пред въззивната инстанция.

Мъжът живеел с баща си. Имал психично заболяване, нямал постоянна работа, бил агресивен спрямо съселяните и родителя си. Районният съд в Тервел е издал заповед за незабавна защита на бащата, с която задължил подсъдимия да се въздържа от домашно насилие и го отстранил от дома му. Въпреки това той посещавал къщата. Във фаталния ден между двамата възникнал скандал. Подсъдимият нанесъл на баща си удари с юмруци и кухненски нож. Един от тях попаднал в сънната артерия и довел до смъртта на възрастния мъж. По-късно синът сигнализирал полицията.

Въззивната инстанция отхвърли защитната версия на подсъдимия, че баща му е предприел нападение срещу него. Окръжният съд правилно е приел наличието на квалифициращо обстоятелство "особена жестокост". Основният белег, по който това се преценява, е начинът на осъществяване на деянието – броят и силата на ударите, използваните средства, причинените телесни увреждания, поведението на дееца по време на престъплението и отношението му към жертвата. Апелативният съд е съгласен, че по време на деянието подсъдимият е проявил ярост, ожесточение и безчувственост към пострадалия, които характеризират деянието като причинено с "особена жестокост".

По отношение на домашното насилие Наказателният кодекс изисква деянието да е предшествано от системни прояви на домашно насилие, които са свързани с единно и устойчиво поведение на подсъдимото лице. В случая системният психически и физически тормоз над жертвата е доказан.

Относно умисъла съдът прие, че подсъдимият пряко е целял настъпването на смъртта на пострадалия.

Въззивният съд изрази различно мнение от първоинстанционния такъв за отегчаващите отговорността обстоятелства – като такива не могат да се ценят реабилитацията за предходно осъждане и това, че мъжът никога не е работил. Психичното и хроничните заболявания на дееца бяха добавени от Апелативния съд към смекчаващите вината обстоятелства.

Втората инстанция съобрази разпоредбата на закона, че доживотен затвор се налага само на лица, извършили изключително тежко престъпление. Настоящото не може да се квалифицира по този начин. Без да омаловажава тежестта на деянието, съдебният състав смята, че е възможна наказателна репресия, с която подсъдимият да бъде превъзпитан. За поправянето на мъжа не е наложително той да бъде изолиран от обществото до края на живота си, смята Варненският апелативен съд. Санкцията бе намалена на следващото по тежест наказание - лишаване от свобода за 18 години.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Окръжният съд в Добрич постанови мярка "задържане под стража" на 48-годишния мъж на 6 август 2023 година. По-късно мярката му бе намалена на "домашен арест" от Апелативен съд - Варна.