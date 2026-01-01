Жена наръга мъж в Търговище, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 20 юни около 6:30 часа в района на кооперативния пазар в града. По данни на разследването жената е причинила на свой 53-годишен съгражданин повърхностна прободна рана в областта на гърба.

Пострадалият е бил прегледан в болнично заведение и е освободен за домашно лечение.

Извършителката е задържана в Районното управление в Търговище на основание Закона за МВР.

По случая е образувано досъдебно производство.

Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.