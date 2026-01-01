Мълниите, които често се наблюдават по време на гръмотевични бури, всъщност удрят не от небето, а от земята. Това разкри пред „Телеграф" Виталий Шпиг, метеоролог, доктор по географски науки и ръководител на катедра „Атмосферна физика“ в Украинския хидрометеорологичен институт на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и Националната академия на науките на Украйна.

Според него феноменът се причинява от това, че заредената земя привлича облака и при контакт изстрелва мощен противоток.

Той обясни невидимите етапи на този процес и защо зрението ни заблуждава. "Скоростта на видимия разряд е близка до скоростта на светлината. Важно е да се помни, че видимият разряд не се разпространява от облака към земята, а от земята към облака. Това, което виждаме като удар, е обратен поток от йони и фотони. „Това се случва отдолу нагоре“, обясни Шпиг.

Ученият твърди, че преди тази мощна експлозия, така нареченият „стъпков лидер“ тече от отрицателно заредения облак към земята. Този поток от електрони се движи с около 150 километра в секунда, проправяйки пътя към положително заредената земя. Веднага щом един от клоновете му достигне земята, токът мигновено се извисява до стотици килоампери, нагрявайки въздуха и създавайки гръмотевичен тътен.