Комисията за защита от дискриминация (КЗД) ще провери пешеходните пространства и маршрутите, по които хората със зрителни увреждания се придвижват към спирките и влаковете на столичното метро. Проверката ще бъде извършена на метростанция „Сердика“, съобщиха от КЗД.

Комисията активно работи за предотвратяване на неравното третиране на хората с увреждания и вече няколко години организира кампанията „Достъпна България“, която от днес разширява своя обхват, поставяйки специален акцент върху достъпната среда за незрящите хора в България.

На събитието се очаква да присъстват кметът на София Васил Терзиев, изпълнителният директор на „Центъра за градска мобилност“ Румяна Милова и изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД Николай Найденов. Основен партньор в каузата за достъпна среда е Съюзът на слепите в България.

КЗД и Съюзът на слепите в България подписаха меморандум за сътрудничество през май т.г.